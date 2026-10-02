İHA ve mühimmatı pazarının yüzde 65'i Türkiye'nin kontrolünde

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında Kültür Medeniyet (KÜME) Vakfı tarafından düzenlenen "KÜRE Konuşmaları" kapsamında "Teknolojide Sınırları Zorlamak: Daha İyisi Nasıl Mümkün?" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, buradaki konuşmasında, ROKETSAN'ın çalışmalarını anlatarak, ROKETSAN'ın yalnızca bir savunma şirketi değil aynı zamanda bir teknoloji şirketi olduğunun altını çizdi. İkinci, Türkiye'yi özellikle uluslararası alanda en üst teknolojiyle temsil etmeye gayret ettiklerini söyledi.

ROKETSAN'ın özellikle uzay, roket ve füze teknolojileri alanında çalıştığını belirten İkinci, "Elimizden geldiğince ülkemizin roket ve füze ve uzay teknolojileri anlamında bağımsızlığını kazanıp aynı zamanda dost ve kardeş ülkelere de bu konuda faydalı olması için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

4 bine yakın AR-GE çalışanı

İkinci, şirketin AR-GE çalışmalarına verdiği öneme değinerek, "Şu anda 8 binden fazla çalışanımız var. Bunların da neredeyse 4 bine yakını sadece AR-GE konusunda çalışıyor. Yani araştırma ve geliştirme konusunda neredeyse ROKETSAN'ın yarısı, mühendis olarak bu konulara önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin başlığına da dikkati çeken İkinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Nasıl daha iyisini başarabiliriz? Buna gidecek olan yolun en büyük etkeni insan. Kalifiye insan olmadığı sürece daha iyisini hedeflemek için ne kadar iyi altyapınız olursa olsun, ne kadar iyi bir laboratuvarlarınız olursa olsun, ne kadar iyi üretim hattınız olursa olsun bir kıymeti yok. Daha iyisini başarmanın ön şartı iyi, kalifiye, geleceğe kendisini hazırlamış olan insan kaynağına sahip olmanız. Bizim de aslında temelde en büyük yatırımımız insan kaynağına."

"Geleceğin teknolojisine çalıştığınız zaman ancak başarılı olabiliyorsunuz"

İkinci, ROKETSAN'ın en büyük savunma şirketleri arasında hızla yükseldiğine dikkati çekerek, "Asıl önemli olan nokta ROKETSAN, ülkemizin en büyük üç AR-GE şirketinden bir tanesi. Bir sıralama yapıldığında ROKETSAN'ın ilk 3'te olması aslında gelecekteki potansiyelini göstermesi açısından çok önemli." dedi.

Gelecekteki bir teknoloji üzerine bugünden çalıştıklarını, karşılarına çıkacak problemleri bugünden gidermeye çalıştıklarını anlatan İkinci, böylece rekabette ön plana çıkabileceklerini dile getirdi. İkinci, "En önemli nokta şu, bugünden bugünün teknolojisini çalışmak değil, bugünden aslında geleceğin teknolojisine çalıştığınız zaman ancak başarılı olabiliyorsunuz."​​​​​​​ diye konuştu.

Teknolojide gelecek odaklı düşünülmesi gerektiğini belirten İkinci, "Türkiye özellikle İHA ve İHA mühimmatları konusunda şu anda dünyada açık ara lider. Dünya pazarının yüzde 65'i şu anda Türkiye'nin kontrolünde. Eğer biz yapılanı hedefleseydik, böyle bir pazar payına ulaşmamız mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

"Yapay zekadan uzak bir gelecek olmayacak"

İkinci, roket ve füze teknolojilerini etkileyecek en önemli teknoloji alanlarından birinin sürü teknolojileri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sürünün en önemli özelliği koordineli olması. Burada iletişim teknolojileri, bunlar arasındaki yapay zeka teknolojileri, bunların beraber karar vermesini sağlayacak olan karar destek mekanizmaları gibi birçok teknoloji işin içerisine giriyor. Sürünün fark oluşturduğu alan da şu ki bir hava savunma sisteminin karşı koyabileceği tehditler sınırlı. Ucuz ve beraber hareket eden binlerce hava unsurunun harekat konseptine adapte olabilecek bir altyapı bulunmuyor."

Yapay zekanın bütün sektörleri derinden etkilediğini söyleyen İkinci, yapay zekanın hem tehdit hem de önemli bir kaldıraç olduğunun altını çizdi.

İkinci, yapay zekanın her alana gireceğine dikkati çekerek, "Yapay zekadan uzak bir gelecek bizim gündemimizde olmayacak." dedi.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan İkinci, ROKETSAN'ın toplam 700'den fazla teknoloji konusu üzerinde çalıştığını belirterek, manyetik fırlatma, soğuk fırlatım ve yakıt gibi pek çok konuda kendilerini geliştirdiklerini sözlerine ekledi.