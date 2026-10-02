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Gündem
AA 02.10.2026 13:32

Bakan Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları ziyaret etti.

Bakan Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları ziyaret etti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 3'üncü gününde devam ediyor.

Kacır, Bilişim Vadisi, ROKETSAN ve Can Sağlığı Vakfının stantlarını ziyaret etti.

Can Sağlığı Vakfının Laparoskopi Deneyim Alanı'ndaki kapalı cerrahi müdahale cihazını inceleyen Kacır, ürünler hakkında bilgi aldı ve ardından stantta tabu oynadı.

 

Kacır, HAVELSAN'ın standını ziyaret ederek, daha sonra Göbeklitepe çadırına geçti ve buradaki sinevizyon gösterisini izledi.

ERDEMİR'in geçmiş ve gelecek deneyim alanlarına giren Kacır, burada yer alan "nasıl başladık", "nasıl başardık", "nereye ulaştık", "neye odaklandık" ve "neyi başaracağız" başlıklarında hazırlanan videoları izleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEKNOFEST TRT
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