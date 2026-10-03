Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 03.10.2026 00:31

Mermi izlerinin atışın yönünü belirleyen yerli teknoloji TEKNOFEST'te

Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Atış Yönü ve Mesafesi Tespit Kiti" TEKNOFEST Güneydoğu'da sergileniyor. Olay yerindeki merminin açısını ve mesafesini lazerle tespit eden sistem, olayın detaylarını daha hızlı gün yüzüne çıkarıyor.

Mermi izlerinin atışın yönünü belirleyen yerli teknoloji TEKNOFEST'te
[Fotograf: AA]

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki olay yeri inceleme ekiplerinin olay aydınlatmasındaki detayları ve süreyi kısaltmak için Türk mühendisler tarafından geliştirilen kit, TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Mermi izlerinin atışın yönünü belirleyen yerli teknoloji TEKNOFEST'te

Olayın yaşandığı alana kurulan kit ile önce merminin bir cisme giriş yönüne bakılarak lazer yansıtılması yapılıyor.

Lazer yardımıyla açı ve mesafe ölçümü yapan ekipler, elde ettikleri sonuçla olayın yaşandığı bölgeyi ve detayları daha hızlı gün yüzüne çıkarıyor.

"Olayların aydınlatılmasında büyük bir fayda sağladı"

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Kadir Çolak, kit ile birçok olayı daha hızlı aydınlattıklarını söyledi.

Teknoloji kullanımının ekiplerin çalışmasını kolaylaştırdığını anlatan Çolak, şöyle konuştu:

"Herhangi bir noktadan yapılan atış veya yorgun düşen mermi, zeminde oval şekilde bir iz bırakmaktadır, bir açı oluşturmaktadır. Sonuç olarak belirli bir eksen dahilinde gelmektedir. Biz bu açıyı matematiksel yöntemlerle hesaplayarak lazer sistemlerimizle atışın nereden geldiğini tespit etmeye çalışıyoruz. Sistem ile öncelikle matematiksel hesaplar yapıyoruz. Mermi çekirdeği giriş-çıkış noktasında bir matematiksel hesap yaparak kısa kenar bölü uzun kenarın ters sinüsünü alarak belirli bir açı belirliyoruz. Sistemimizin üzerine belirlenen açıyı koyarak yükseklik hesaplaması yapıyor, lazer sistemlerimizi entegre ederek o alandaki hangi noktadan atışın gelmiş olduğunu tespit ediyoruz."

Çolak, kitin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirterek, "Vatandaşın hizmetinde kullandığımız ekipmanları tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ürünlerin tamamen Türk mühendisler tarafından yapılmış olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Önceden ip yardımıyla yapıyorduk. Lazer sistemi büyük kolaylık sağladı. Aynı zamanda bu lazer sistemi bizde mermi çekirdeğinin geliş açılarının kırılmalarını da bize göstererek olayların aydınlatılmasında büyük bir fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Emniyet Genel Müdürlüğü TEKNOFEST
Sıradaki Haber
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Hakemler Derneği için fesih davası
00:54
'Hakemler dosyası' soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama talebi
23:59
Trump: İran meselesi çözülürse petrol fiyatları düşecek
00:07
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması: 33 şüpheli tutuklandı
00:09
A Milli Futbol Takımımız, Belçika'ya mağlup oldu
23:39
Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 3 belediye çalışanı tutuklandı
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ