Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.10.2026 00:48

'Hakemler dosyası' soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'Hakemler dosyası' soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Tüm şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
A Milli Futbol Takımımız, Belçika'ya mağlup oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Hakemler Derneği için fesih davası
00:47
Mermi izlerinin atışın yönünü belirleyen yerli teknoloji TEKNOFEST'te
23:59
Trump: İran meselesi çözülürse petrol fiyatları düşecek
00:07
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması: 33 şüpheli tutuklandı
00:09
A Milli Futbol Takımımız, Belçika'ya mağlup oldu
23:39
Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 3 belediye çalışanı tutuklandı
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ