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Gündem
AA 02.10.2026 23:40

A Milli Futbol Takımımız, Belçika'ya mağlup oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımımız, Belçika'ya mağlup oldu

Liege'de oynanan ve ilk yarısı da Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede, ev sahibi takımın golleri De Bruyne (2) ve Lukaku'dan geldi.

Üçüncü maçını da kaybeden milli takım son sırada kaldı. Belçika ise puanını 6'ya yükseltti.

Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz cezalı

Milli takımın, Belçika ile oynadığı maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Arda ve Barış, milli takımın 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İlhan Fakılı ilk maçına çıktı

Aday kadroya ilk kez davet edilen İlhan Fakılı, A Milli Takım formasını ilk kez Belçika karşısında giydi.

İlk 11'de şans bulamayan İlhan, mücadelenin 67. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil oldu.

Belçika'nın üçüncü golü Lukaku'dan

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku, Belçika'nın son golünü attı.

Mücadelenin 61. dakikasında oyuna giren Lukaku, 76. dakikada fileleri havalandırdı.

Beşiktaşlı Leandro Trossard da 74. dakikada oyuna dahil oldu.

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