Az Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.10.2026 09:47

TEKNOFEST Güneydoğu'da dördüncü gün etkinlikleri başladı

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun dördüncü gün etkinlikleri başladı.

TEKNOFEST Güneydoğu'da dördüncü gün etkinlikleri başladı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, dördüncü gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST, yerde ve gökte birçok görsel şölene ev sahipliği yapıyor.

Festivalde bugün Türk Yıldızları gösteri yapacak.

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya hitap eden etkinliklerin yer aldığı festival, havacılık ve savunma sanayisinin gösterilerine sahne olacak.

Festivalde ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulunuyor.

Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunuluyor.

TEKNOFEST Güneydoğu, yarın sona erecek.

ETİKETLER
Şanlıurfa Savunma Sanayii TEKNOFEST
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığından "Türk Devletleri İşbirliği Günü" mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Türk Dünyası'nın çatısı: Türk Devletleri Teşkilatı
10:21
İhracat eylül ayında rekor kırdı
10:13
Dünya gözünü Antalya'ya çevirdi: 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor
10:04
Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
09:49
Rüzgar enerjisi başvurularında teknik değerlendirme kriterleri değiştirildi
09:35
Dışişleri Bakanlığından "Türk Devletleri İşbirliği Günü" mesajı
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ