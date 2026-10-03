Dünya gözünü Antalya'ya çevirdi: 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor

Uzay bilimleri ve teknolojileri alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri kabul edilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi için geri sayım başladı. Hazırlıkların tamamlandığı Antalya, uzay gündemine dair kritik oturumlara ve küresel iş birliklerine ev sahipliği yapacak.

Uzay araştırmalarının geleceği ve sektördeki yeni gelişmelerin masaya yatırılacağı kongre, 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kapılarını açacak.

35 bin katılımcı Antalya'da buluşacak

Sektör paydaşlarını bir araya getirecek olan kongreye, 82 ülkeden 604 farklı kuruluşun katılım sağlayacağı bildirildi. Toplamda 35 bin kişinin beklendiği etkinlik, uzay teknolojileri ekosistemini bir araya getirerek uluslararası etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Güvenlik en üst seviyede

Dünyanın dikkatini Antalya'ya çevirecek olan bu dev organizasyon için kentte güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Hem katılımcıların konforu hem de organizasyonun huzur içinde gerçekleşmesi amacıyla güvenlik birimleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Uzayın geleceğinin konuşulacağı kongre boyunca, yeni nesil uydu teknolojilerinden derin uzay araştırmalarına kadar birçok başlık uzman isimlerce değerlendirilecek.