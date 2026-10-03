Az Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 03.10.2026 10:08

Dünya gözünü Antalya'ya çevirdi: 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor

Dünyanın gözü 5 Ekim'de Antalya'ya çevrilecek. 82 ülkeden 604 kuruluşun temsilcileri ile 35 bin katılımcının yer alacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayacak.

Dünya gözünü Antalya'ya çevirdi: 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor

Uzay bilimleri ve teknolojileri alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri kabul edilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi için geri sayım başladı. Hazırlıkların tamamlandığı Antalya, uzay gündemine dair kritik oturumlara ve küresel iş birliklerine ev sahipliği yapacak.

Uzay araştırmalarının geleceği ve sektördeki yeni gelişmelerin masaya yatırılacağı kongre, 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kapılarını açacak.

35 bin katılımcı Antalya'da buluşacak

Sektör paydaşlarını bir araya getirecek olan kongreye, 82 ülkeden 604 farklı kuruluşun katılım sağlayacağı bildirildi. Toplamda 35 bin kişinin beklendiği etkinlik, uzay teknolojileri ekosistemini bir araya getirerek uluslararası etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Güvenlik en üst seviyede

Dünyanın dikkatini Antalya'ya çevirecek olan bu dev organizasyon için kentte güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Hem katılımcıların konforu hem de organizasyonun huzur içinde gerçekleşmesi amacıyla güvenlik birimleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Uzayın geleceğinin konuşulacağı kongre boyunca, yeni nesil uydu teknolojilerinden derin uzay araştırmalarına kadar birçok başlık uzman isimlerce değerlendirilecek.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları Türkiye Uzay Ajansı
Sıradaki Haber
Mermi izlerinin atışın yönünü belirleyen yerli teknoloji TEKNOFEST'te
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Türk Dünyası'nın çatısı: Türk Devletleri Teşkilatı
10:21
İhracat eylül ayında rekor kırdı
10:04
Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
09:49
Rüzgar enerjisi başvurularında teknik değerlendirme kriterleri değiştirildi
10:07
TEKNOFEST Güneydoğu'da dördüncü gün etkinlikleri başladı
09:35
Dışişleri Bakanlığından "Türk Devletleri İşbirliği Günü" mesajı
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ