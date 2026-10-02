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Ekonomi
AA 02.10.2026 20:50

BDDK, cep telefonu kredilerini güncelledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırlarını yeniden belirledi. Buna göre; fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında vade sınırı 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

BDDK, cep telefonu kredilerini güncelledi

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre kurul, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırını 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi.

İş yerinin "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının, fiyatı 50 bin lira ve altında olanlar için 12 ay, 50 bin lira üzerinde olanlar için ise 3 ay olarak belirlenmesi kararı alındı.

Kredi kartıyla cep telefonu (yenilenmiş ürün niteliğinde olanlar hariç) alımında taksitlendirme yasağının devam etmesine, "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise taksitlendirme süresinin herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak uygulanmasına karar verildi.

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