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Türkiye
AA 03.10.2026 21:35

Yurtta serin ve yağışlı hava etkisini sürdürecek

Yurdun büyük bir kesiminde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yağışların özellikle doğu kesimlerinde etkili olması, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Yurtta serin ve yağışlı hava etkisini sürdürecek
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4-10 Ekim dönemine ilişkin tahminlerine göre, yarın, Akdeniz Bölgesi'nin büyük bölümü ile İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Pazartesi günü yağışlı havanın özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde etkili olması beklenirken, Akdeniz'in bazı kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba günleri yağışların ağırlıklı olarak ülkenin doğu kesimlerinde devam edeceği, batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

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