JetBlue'nun 1717 sefer sayılı uçağı, salı sabahı yaşanan sarsıntıların ardından Fort Lauderdale'e güvenli şekilde indi.

Uçakta çok sayıda yaralı bulunduğu bilgisinin verilmesi üzerine Broward Şerif İtfaiye Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı ve uçak, sağlık ekiplerinin beklediği 3. Terminale yönlendirildi.

Uçakta hasar oluşmadı

JetBlue tarafından yapılan açıklamada, uçağın güvenli biçimde iniş yaptığı, sağlık görevlilerinin yolcuları ve mürettebatı kontrol ettiği ve kimsenin hastaneye sevk edilmediği belirtildi.

Uçakta herhangi bir hasar bildirilmedi.

Fırtına hattı nedeniyle rota değiştirildi

Uçuşun, salı sabahı Turks ve Caicos ile Bahamalar'ın güneyi dahil olmak üzere fırtınaların etkili olduğu bölgeden geçtiği değerlendiriliyor. Weather Channel meteoroloğu Jonathan Erdman, uydu görüntülerinin salı erken saatlerde Bahamalar'ın güneydoğusu, Turks ve Caicos ile Haiti'nin hemen kuzeyinde fırtına kümeleri gösterdiğini aktardı.

Uydu verilerine göre uçağın rotasındaki fırtınalar 45 bin ila 50 bin feet yüksekliğe ulaştı. Pilotlar fırtınaların üzerinden geçmekte zorlanınca rotayı değiştirerek Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyinden keskin bir dönüş yaptı. Türbülansın yaşandığı kesin nokta ise henüz doğrulanmadı.

Son günlerdeki havacılık aksaklıklarının ardından geldi

Bu olay, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) geçen hafta sonu ülke genelinde uçuşları geçici olarak durdurmasının hemen ardından yaşandı. Telekomünikasyon kesintisi nedeniyle verilen durdurma kararı sırasında 3 bin 500'den fazla uçak havadaydı; karar nedeniyle yaklaşık 15 bin uçuş gecikmiş, 5 bin uçuş iptal edilmişti.

FAA cuma akşamı uçuş durdurma kararını kaldırmıştı. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, eski hava trafik kontrol sistemine yeni teknolojinin entegre edilmesinin sistemi zorladığını söyledi. Aynı toplantıda Trump yönetimi yetkilileri, sistemin tamamen yenilenmesi için 50 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade ederken Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Başkan Trump'ın bu bütçeyi talep ettiğini ve Kongre'nin fon sağlayıp sağlamayacağının gündemde olduğunu dile getirdi.