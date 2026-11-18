Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, 10 Kasım'da İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde gözaltına alınan 41 yaşındaki Amerikan askerinin durumuna ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada geçen hafta casusluk iddiaları nedeniyle İngiltere'de Terörle Mücadele Polisi (CTP) tarafından yakalanan şahsın ABD ordusunun kontrolüne alındığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CTP Müdür Yardımcısı Laurence Taylor, polis incelemesinin ardından konunun savcılığa iletildiğini belirterek, İngiliz savcının Amerikalı mevkidaşlarıyla konuyu ele aldığını anlattı.

Taylor iddiaların çok ciddi olduğunu belirtirken ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de, "FBI, ABD'ye ettiği yemine ihanet ederek ulusal güvenliğimizi riske atanlara karşı sıfır tolerans gösterir." dedi.

Patel, söz konusu askerin FBI, İngiliz iç istihbarat servisi MI5, CTP, İngiliz Savunma Bakanlığı istihbarat birimi ve ABD ordusunun Karşı İstihbarat Komutanlığı işbirliğiyle yakalandığını belirtti.

İngiltere'de 10 Kasım'da 41 yaşındaki erkek bir ABD askeri, Rusya'ya casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Amerikan askerinin koruma altındaki bilgileri elde etme veya ifşa etme ve yabancı bir istihbarat servisine yardım etme suçlarını işlediğinden şüphelenildiği açıklanırken, Gloucestershire'daki iki adreste arama yapıldığı kaydedilmişti.