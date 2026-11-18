Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayımlanan çalışmada, Mars'ın kuzey yarımküresindeki Alba Mons yanardağı çevresinde bulunan 29 dik yamaçlı oluşum incelendi. Atmosferi bugün sıvı suyun varlığına izin vermeyecek kadar ince ve soğuk olan gezegende yüzey buzullarının yanı sıra kabuk altında da geniş buz rezervleri bulunduğu düşünülüyor.

Uydu görüntüleri ve bilgisayar modelleriyle incelendi

Araştırmacılar, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ExoMars Trace Gas Orbiter uydularından elde edilen verilerle 738 krateri inceledi. Çift uydu görüntülerinden üç boyutlu haritalar çıkarılırken, yapıların nasıl oluştuğunu anlamak için bilgisayar modelleri kullanıldı ve İzlanda'daki benzer şekilli oluşumlarla karşılaştırma yapıldı.

Analizlere göre söz konusu 29 oluşum; kaya, toz ve döküntülerle kaplı buz kütlelerinden meydana geliyor. Üzerlerindeki bu tabakanın buzları atmosferin etkilerinden koruduğu belirtilirken, yapıların Mars'taki görece yakın bir soğuk dönemde oluşmuş olabileceği ifade ediliyor. Bazı buzul yamaçlarının eğimi 3 kilometreye kadar uzanırken, oluşumlar 209 metreye varan dik uçurumlarla son buluyor.

Gelecekteki görevler ve iklim geçmişi için önemli

Araştırmacılar, bu oluşumların iç yapısının ve dinamiklerinin Mars'ın geç Amazonian dönemindeki iklim evrimini yansıtabileceğini belirtiyor. Gezegenin eksen eğikliğindeki değişimlerin tarihsel süreçte sıcaklık dağılımını ve buz hareketlerini etkilediği vurgulanırken, bazı uçurumların eteklerinde krater kenarından düşen kayaların biriktiği görülüyor.

Buzun nerede bulunduğu ve ne kadar kalın bir tabakayla örtülü olduğu bilgisi, Mars'taki su kaynaklarına erişmeyi hedefleyen gelecekteki görevler açısından büyük önem taşıyor. Bilim insanları bundan sonraki aşamada Alba Mons kraterlerine ilişkin daha ayrıntılı görüntüler toplamayı, gezegenin başka bölgelerinde benzer yapılar aramayı ve İzlanda'daki eşdeğer oluşumları yeniden incelemeyi planlıyor.