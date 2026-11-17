FBI'ın yayımladığı uyarıda, saldırganların sızma testi çerçevesi olan ARTEX'i kötüye kullandığı belirtildi. Aracın, ekim ayında yaşanan ve Microsoft 365 müşteri ortamlarını etkileyen ConnectWise tedarik zinciri ihlalinde de kullanıldığı ifade edildi. Söz konusu olayda 2 bin 250'den fazla alt kiracıya yönelik kimlik doğrulama girişimi yapılmıştı.

Birçok sektörü hedef alıyor

FBI açıklamasında, çeşitli kötü niyetli siber aktörlerin en az ağustos 2026'dan bu yana ARTEX'i farklı alanlarda devreye soktuğu vurgulandı. Saldırıların finansal hizmetler, kamu kurumları, teknoloji, savunma, yarı iletken, enerji, sağlık, imalat, telekomünikasyon ve hukuk sektörlerini kapsadığı kaydedildi.

Kurumlara erişim kontrolü çağrısı

FBI, işletmelere ve kuruluşlara erişim kontrollerini güçlendirme, şüpheli otomatik hareketleri yakından izleme ve olası ihlalleri kurumun İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne (ic3.gov) bildirme çağrısında bulundu.