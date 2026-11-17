Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığında görev yapan ve 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 161'inci Jet Filo Komutanlığı bünyesindeki F-16 pilotlarının, bakım zamanı gelen uçakların rotasyon faaliyetini başarıyla tamamladıkları belirtildi.

Mogadişu ile Bandırma arasında ara durak olmaksızın gerçekleştirilen intikalde 55 saat içinde iki sortiyle toplam 5 bin 960 deniz mili (11 bin 38 kilometre) mesafe kat edildiği bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Muharip jet intikalleri için emsali az bulunan bu dev görev, kahraman havacılarımızın çelikten kanatlarıyla demirden iradesini bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye'nin stratejik güç kaydırma kabiliyetini ve Doğu Afrika'nın istikrarına olan kararlı desteğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi."