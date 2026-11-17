Son dönemde aralarında Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı ilişki dahil evlilik dışı ilişkileriyle ilgili haberlerle gündeme gelen Huang, Nvidia'dan ayrılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Geçen hafta boyunca arkadaşlarından, sektördeki meslektaşlarından ve daha önce hiç tanışmadığı insanlardan gördüğü sevgi ve destek karşısında derinden etkilendiğini belirten Huang, ailesine ve kendisine nezaket gösteren herkese teşekkür etti.

Huang, 53 yıl önce ABD'ye geldiğini ve Amerikan vatandaşı olmanın hayatının en büyük armağanlarından ve en gurur duyduğu anlarından biri olduğunu belirterek, Nvidia'nın ise hayatını adadığı bir çalışma olduğunu ifade etti.

Jensen Huang, "Şirketi bugünkü konumuna meslektaşlarımla birlikte taşımak benim için bir ayrıcalık ve onurdu. Nvidia gibi bir şirketin kurulması ancak Amerika'da mümkün olabilirdi. Ülkemizi de Nvidia'yı da seviyorum." ifadelerini kullandı.

Nvidia'daki herkesten beklenen standartları karşılayamadığını ve özel hayatında ciddi hatalar yaptığını belirten Huang, Yönetim Kurulu için yarattığı sorunlardan dolayı derin pişmanlık duyduğunu aktardı.

Huang, hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendiğini ve Yönetim Kurulunun yürüttüğü bağımsız soruşturmayla tam işbirliği yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Görevinden ayrılmasının ardından Nvidia çalışanlarından, yatırımcılardan, iş ortaklarından ve müşterilerden CEO olarak geri dönmesi yönünde yoğun çağrılar geldiğini belirten Huang, şunları kaydetti:

"Şirket karmaşık teknoloji, piyasa, rekabet ve jeopolitik dinamiklerle mücadele ederken birçok kişi doğrudan benimle iletişime geçmeye devam ediyor. Nvidia, her nesilde bir kez ortaya çıkabilecek türden bir şirket. Yönetim Kurulu, geri dönmemin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, şirketin ve Amerika'nın çıkarları için en iyisi olacağına karar verirse bu çağrılara yanıt vermekten ve CEO olarak görevime dönmekten onur duyarım. İyi dileklerini paylaşan herkese bir kez daha teşekkür ederim. Desteğiniz karşısında derin bir minnettarlık duyuyorum."

Huang'ın görevinden ayrılma süreci

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Nvidia 12 Kasım'da ise Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji yöneticisi, Huang’ın görevine dönmesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.

"Jensen'la Dayanışma" etiketiyle aynı adlı internet sitesinde başlatılan imza kampanyasında, bugün itibarıyla 190 binden fazla imza toplandı.