Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlıkta Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin açıklama yaptı.

Son günlerde otoyol geçiş ücretleri ve HGS noktasında basında ve sosyal medyada bazı konuların gündeme geldiğini ifade eden Uraloğlu, süreci hem Bakanlık hem de Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) olarak yakından takip ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, otoyol geçişlerinde HGS etiketi ve plaka olmak üzere iki şekilde tanımlama yapıldığını ve gerekli ücretlendirmelerin de bu tanımlama üzerinden gerçekleştiğini ifade etti.

HGS'si olmadığı durumlarda plaka üzerinden aracın tespit edilebildiğini belirten Uraloğlu, "Eskimiş etiketler ya da kirlenmiş, deforme olmuş plakalar varsa bu noktada bazı zorluklar yaşadığımız da oluyor. Mevcut sistemin yapay zeka destekli algılamasıyla beraber o plakayı tahmin ediyoruz, ona göre işlem yapıyoruz. Eğer burada bir yanılgı var ve bize bildirilmişse geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim." dedi.

"Vatandaştan beklentimiz, bildirimlerimiz üzerine gereğini yapması"

Bakan Uraloğlu, ihlalli geçiş söz konusu olduğunda 15 gün içinde vatandaşlara sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS ile bildirim yapıldığını, bunun bakiyenin yetersiz olması durumunda da gerçekleştiğini söyledi.

Vatandaşlara, tanımlı plakaya ait telefon numaralarını e-Devlet veya HGS sistemleri üzerinden güncelleme çağrısı yapan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz 15 gün içinde gerekli bildirimi yaptık, eğer vatandaşımızın eksik bakiyesi varsa veya plakası hiç HGS abonesi olmamışsa, 'süre geçti, sen geçemezsin' demiyoruz. 15 gün içinde bir HGS hesabı açar öderse yine hiçbir problem yok. Bunlar olmadı, 15. günden 45. güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Yani vatandaşımız 45. güne kadar eğer öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu. 46. günden sonra özellikle kamu-özel işbirliği otoyollarında vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci yine durdurmayı maksatlıyoruz. Eğer bu tebligata rağmen bir işlem, bir ödeme, bir başvuru yapılmamışsa bu sefer olay esasında bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor. Burada ben özellikle söylemek istiyorum, bütün bu dediklerim yapılmış da vatandaşa yine bir şekliyle gitmişse biz de birebir takip ediyoruz ve bu sefer ilgili işletmeciye idari yaptırımlar uygulama noktasında da tasarrufta bulunuyoruz. Dolayısıyla bizim vatandaşımızdan beklediğimiz, otoyoldan geçtiğini, hesap bakiyesini bilmesi ama bunlar yoksa bizim bildirimlerimiz üzerine mutlaka gereğini yapması. Esasında SMS'le de e-Devlet üzerinden de bildiriyoruz. Bunları vatandaşlarımız takip ederse, biz de vatandaşımız da rahat etmiş olur."

"Artık sadece ilgilinin sorgulamayı yapabilmesine imkan tanıdık"

Bakan Uraloğlu, vatandaşların daha önce herhangi bir plakaya yönelik sorgulama yapabildiklerini ancak yakın zamanda bu sistemin değiştiğini bildirerek, "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) yapılan şikayetler üzerine incelemesi sonucu, bunun doğru olmadığı, kişisel verilerinin ihlal edildiği noktasında bir karar alması ve o kararı da bizlere bildirmesi sonucu biz mecburen artık sadece ilgilinin bu sorgulamayı yapabilmesine imkan tanımış olduk. Öncesinde KGM'nin, PTT'nin, işletmecilerin sistemlerinden bunu yapabilirken artık KVKK kararıyla biz e-Devlet üzerinden yaptırma uygulamasına başladık. Dolayısıyla burada vatandaşımızın bir alışkanlığı, bir geçiş süreci söz konusu olduğu için tekrar böyle bir gündem oluşmuş oldu." dedi.

Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Vatandaşlarımız daha duyarlı olsunlar. Biz de bu noktada daha ne yapılabilir, bunu özellikle sorguluyoruz. Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. İşletmecileri, ihlaller avukata yani 4 kat cezaya gitmeden ne yapabiliriz konuşmak üzerine yarın tekrar bir topluyoruz. KGM koordinesinde yarın masaya oturulup değerlendirilecek ve toplantı yapılacak. Özellikle şunu da söylemek istiyorum, bu söylediğim çerçeve dışında bir davranışla karşılaşmış olan vatandaşlarımıza her türlü iletişim kapılarımız açık ve onlarla ilgili her türlü ilgi, alakayı göstereceğimizi özellikle belirtmek isterim."