ABD'li yetkililerin aktardığı bilgilere göre, kurum içi iletişim ve bilgi paylaşımında kullanılan "NSA Net" ağı çevrimdışı kaldı. Kesintinin ne zaman başladığı ve sistemin ne zaman tam kapasiteyle yeniden devreye alınacağı henüz netlik kazanmadı.

Rutin bakım ve siber saldırı iddiası

Konuya vakıf iki kaynak, ilk değerlendirmelere göre kesintinin arkasında bir siber saldırı bulunduğuna dair kanıt olmadığını belirtti. Aynı kaynaklar, sorunun rutin sistem yamalaması sırasında ortaya çıktığını ifade etti ancak olayın tüm ayrıntıları henüz açıklığa kavuşmadı.

Mesaiye kademeli giriş ve yönlendirme

Kesinti nedeniyle Maryland eyaletindeki Fort Meade merkezinde görev yapan acil durum dışı personel için kademeli giriş uygulaması başlatıldı. Kurum içinde "Kod Gri" olarak adlandırılan bu düzenlemeyle, sistem sorun yaşarken çok sayıda çalışanın bilgisayarlarına aynı anda giriş yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Süreç boyunca bazı faaliyetlerin ülke genelindeki diğer NSA tesislerine yönlendirildiği bildirildi. Yabancı sinyal istihbaratı toplamak, siber tehditlere karşı koymak ve ABD hükümet iletişimini korumakla görevli olan ajansın konuya ilişkin resmi açıklaması ise henüz paylaşılmadı.