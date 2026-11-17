ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'ye ortak bir mektup gönderen Senatodaki Demokratlar, ülkedeki hava trafik sistemiyle ilgili kamuoyunun somut bilgilerle bilgilendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Senatörler, mektupta, "Arızalanan cihazın tespit edilmesi, neden arızalandığını açıklamaz. FAA (ABD Federal Havacılık İdaresi), temel nedeni belirlemek için daha kapsamlı bir soruşturma yürütmeli ve gelecekte benzer sorunları nasıl önlemeyi planladığını Kongre’ye rapor etmelidir." ifadelerini kullandı.

Demokrat senatörler, benzer krizlerin yeniden yaşanmaması için bakanlığın ve yönetimin alacağı önlemler konusunda Kongre'nin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

ABD'de Federal Havacılık İdaresi, 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "FAA, tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullanmıştı.

FAA'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığı bildirilmişti. Açıklamada, tedbir amacıyla tüm uçuşların durdurulduğu belirtilmişti.

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, ABD'de 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, binden fazla uçuş iptal edilmişti.

Ulaştırma Bakanı Duffy, Kongre'den 50 milyar dolarlık kaynak talep etmişti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, sorunun ABD'nin eskiyen altyapısından kaynaklandığını savunmuştu. Duffy, ülkenin hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için Kongreden 50 milyar dolarlık kaynak sağlanması çağrısında bulunmuştu.