Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, KOSGEB tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında, "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Teklif Çağrısı" ile KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımları için verilecek 3 milyar liralık desteğin detaylarını paylaştı.

KOBİ'lerin çevre dostu üretim ve yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemeye devam ettiklerini belirten Kacır, proje başına 7 milyon liraya kadar destek sağlanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Destek oranı yüzde 70, proje süresi ise 12 ay olarak belirlendi. Geri ödemeler, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ayda faizsiz olarak gerçekleştirilecek. İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin başvurabileceği çağrı kapsamında enerji, su ve ham madde verimliliği, atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi alanlarındaki projelere destek sağlanacak. KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirme zamanı. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2027."