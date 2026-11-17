Altın piyasasında en düşük 6 milyon 295 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 330 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,02 yükselişle 6 milyon 314 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 313 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 773 milyon 216 bin 97,76 lira, işlem miktarı ise 1395,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 962 milyon 846 bin 302,55 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.