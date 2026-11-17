POLSAN'ın aktif varlık büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar lira civarında olduğunu, bunun fonlarda değerlendirilen kısmının 1 milyar lira civarında olduğunu bildiren Çiftçi, "Sayın Ümit Özlale'nin vermiş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Polis Bakım ve Yardım Sandığının bir zararı yok ancak zararı olma ihtimali varsa, personelden kanıtlanan bir durum varsa, onunla da ilgili gerekli işlemleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Öte yandan Yeni Parti İzmir Milletvekili Özlale, POLSAN birikiminin, fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı fonlarda kullanıldığını ileri sürdü.