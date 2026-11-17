Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Equinor'dan yapılan açıklamada, bazı bilişim sistemlerini hedef alan siber saldırının tespit edilmesinin ardından durumun ilgili makamlara iletildiği belirtildi.

Saldırıyı etkisiz hale getirmek ve sistem bütünlüğünü tam olarak yeniden sağlamak amacıyla gerekli tüm kaynakların seferber edildiği aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir veri hırsızlığına dair bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, saldırının şirketin operasyonlarını ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemediği vurgulanarak, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.