Nadir görülen nörogelişimsel Snijders Blok-Campeau sendromu bulunan çocuğa, hayati tehlike taşımayan bu durumu düzeltmek amacıyla deneysel gen tedavisi uygulanmıştı. Tedaviye bağlı komplikasyonlar nedeniyle mart ayında yaşamını yitiren çocuktan, Şubat ayında prestijli Nature dergisinde yayımlanan araştırmada hiç söz edilmediği ortaya çıkmıştı.

Riskler ve önceki testler paylaşılmadı

Şanghay yetkililerinin açıklamasına dayandırılan CCTV haberine göre, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi bünyesindeki Songjiang Araştırma Enstitüsü başkan yardımcılığı görevinden alınan Qiu, "araştırma bütünlüğünün ağır ihlali" gerekçesiyle ilgili veri tabanına kaydedildi. Qiu'nun ekibinden bir araştırmacı da görevden alınarak beş yıl men cezası aldı; deneyin yapıldığı hastaneyle bağlantılı başka isimlere de çeşitli yaptırımlar uygulandı.

Yetkililerin incelemesinde, Qiu'nun ekibinin primatlar üzerinde yapılan önceki testlerdeki olası güvenlik sorunlarını hastaneye yeterince bildirmediği tespit edildi. Hastane etik kurulu, ocak ayında onayladığı çalışmayı çocuğun ölümünün ardından sonlandırmıştı.

Aileye yeterli bilgilendirme yapılmamış

Science ve Retraction Watch dergilerinin temmuz ayında yayımladığı ortak incelemede, deneyin finansmanı için 800 bin dolardan fazla ödeme yapan çocuğun ailesinin riskler konusunda yeterince bilgilendirilmediği belirtilmişti. Çocuğun babası, koruyucu önlemlerin eksikliğini öğrendiklerinde sürece bakışlarının kökten değiştiğini ifade ederek, uygulamadaki birçok düzenlemenin ne denli sıra dışı ve tehlikeli olduğunu fark etmediklerini dile getirmişti.

Resmi belgelere ve aile anlatımlarına göre hastane, ulusal düzenleyicilerin onayını gerektirmeyen bir mevzuat hükmü kapsamında deneysel işleme izin vermiş ve ölümün ardından yerel sağlık idaresine küçük bir para cezası ödemişti. Bu skandal, 2018'de genetiği değiştirilmiş bebekler dünyaya getirdiği için üç yıl hapis cezasına çarptırılan biyofizikçi He Jiankui olayının ardından Çin'in biyoteknoloji alanında ABD ile rekabet hedefleri açısından yeni bir darbe olarak değerlendiriliyor.