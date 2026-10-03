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Türkiye
AA 03.10.2026 21:32

Ankara'da ruhsatsız tesise operasyon: 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren tesise düzenlenen operasyonda, bebek bezi, bebek maması ve ıslak mendilden oluşan toplam 49 bin 314 ürün ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Ankara'da ruhsatsız tesise operasyon: 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente getirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı nezdinde kaydı bulunmayan ürünlerin paketlenerek depolandığını ve satışa sunulduğunu belirledi.

Çalışmalar kapsamında, Yenimahalle'de izin ve ruhsatı bulunmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen tesise 1 Ekim'de operasyon düzenlendi.

Tesiste, piyasaya sürülmeye hazır halde 43 bin 856 bebek bezi, 5 bin 98 bebek maması ve 360 ıslak mendil olmak üzere toplam 49 bin 314 ürün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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