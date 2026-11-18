Arifiye Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan M.B., kullandığı plakalı otomobille kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, kovalamacanın ardından Kurtuluş Mahallesi Sevilen Sokak'ta yakalandı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, aday sürücü ehliyeti bulunan M.B'nin alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücü M.B'ye, "dur ihtarına uymama, ters yöne girme, kırmızı ışıkta geçme, tehlikeli şerit değiştirme, yetkili kurumdan alınmayan plakayı kullanma, trafikten çekili aracı kullanma, kaldırımdan sürme ve trafiğe kapalı alanda araç kullanma" suçlarından toplamda 431 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca 90 gün trafikten men edilen otomobil, otoparka çekildi.