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Bilim Teknoloji
AA 03.10.2026 21:15

Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu

Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan binlerce ziyaretçi, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu ilgiyle takip etti.

Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuyla devam etti.

Gökyüzünde gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle dikkati çeken Türk Yıldızları, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu

Gösteriyi ilgiyle takip eden katılımcılar, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan "Bu Bayrak" şiiri de okundu.

TEKNOFEST Güneydoğu, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

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Şanlıurfa TEKNOFEST Türk Yıldızları
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