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Bilim Teknoloji
AA 03.10.2026 13:49

ROKETSAN R-NOVA, işe alım süreçlerinde kolaylık sağlayacak

ROKETSAN tarafından geliştirilen R-NOVA simülasyonu ile işe alım süreçlerinin büyük ölçüde kolaylaştırılması planlanıyor.

ROKETSAN R-NOVA, işe alım süreçlerinde kolaylık sağlayacak

TRT'nin İletişim Partneri olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen, işe alım süreçlerinde insan kaynakları departmanlarınca kullanılması hedeflenen R-NOVA simülasyonu da festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Simülasyonda iş başvuru süreçlerinde kişilik envanteri çıkarmaya yönelik 15 soru soruluyor. Sorularla, kullanıcının kriz yönetimi becerisi, takım çalışmasına yatkınlığı ve liderlik özellikleri teste tabi tutuluyor.

Testin ardından insan kaynakları uzmanları kişilerle daha özelleştirilmiş görüşmeler yapabiliyor ve kullanıcının güçlü yönlerini görebiliyor.

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