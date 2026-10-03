TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da ASELSAN tarafından geliştirilen mayın tarama robot köpeği "İsot", festival alanında çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalde ASELSAN tarafından Bites Savunma Havacılık ve Uzay Yazılım Teknolojileri kapsamında geliştirilen mayın tarama robotu da sergileniyor.

Hareketleriyle özellikle çocukların ilgisini çeken robot köpeğe, Şanlıurfalı çocuklar kentin yöresel lezzeti ve simgelerinden "İsot" adını verdi.

Festival alanında çocukların yoğun ilgi gösterdiği "İsot", hareketlerini izleyen ziyaretçilerle fotoğraf çektiriyor, yöresel türküler eşliğinde çocuklarla oyun havası oynuyor.

İsmini Şanlıurfalı çocuklar koydu

Bites Savunma Havacılık ve Uzay Yazılım Teknolojileri Çözüm ve İş Gelişterme Yöneticisi Erol Çınar Çolakoğlu, TEKNOFEST'e yoğun katılım olduğunu söyledi.

Robot köpeğin festival boyunca büyük ilgi gördüğünü belirten Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Robot köpeğimiz en çok bu festivalde ilgi gördü. Şanlıurfalı çocuklar robot köpeğimizin ismini 'İsot' koydu. TEKNOFEST'in gözdesi oldu köpeğimiz. Sürekli çocuklarla beraber sabah akşam eğlenceye devam ediyor. Robotumuzun kıpırdamasına dahi müsaade etmiyorlar, üzerinde çok büyük bir sevgi seli var. Kendisi de çok sevimli gözüktüğü için bir anda Şanlıurfa'nın idolü bir robot haline geldi. Çocuklarla beraber halay çekmeyi de öğrendi. Çocuklarla beraber bu şekilde 4 gündür eğleniyor."

Çolakoğlu, robot köpeğin şu anda aktif olarak hem polis hem jandarmanın mayın tarama robotu olarak kullanıldığını kaydetti.