İngiltere'de halkın yarısı AB'ye yeniden katılmayı destekliyor

The Guardian'ın haberine göre, Messina Group tarafından 12-24 Eylül tarihlerinde 11 bin 461 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 49'u İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasını destekledi. Buna karşı çıkanların oranı ise yüzde 28,5 oldu.

Araştırmada, İngiltere'nin mevcut AB ilişkisini koruması ancak ticaret engellerini mümkün olduğunca azaltması yüzde 48,2 oranında destek gördü. Gümrük birliğine katılma seçeneğini destekleyenlerin oranı yüzde 47,1 olurken, tek pazara katılım yüzde 45,1, "ortak üye" statüsü ise yüzde 45,5 oranında desteklendi.

İngiltere'nin AB ile mevcut ilişkisini sürdürmesini destekleyenlerin oranı yüzde 42'de kaldı. AB'den daha da uzaklaşma seçeneğini destekleyenlerin oranı ise yüzde 27,9 oldu. Bu seçeneğe karşı çıkanların oranı yüzde 41,2 olarak kaydedildi.

İngiltere'nin AB'ye ne zaman yeniden katılması gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 25,9'u "hemen" yanıtını verdi. Yüzde 22,9'luk kesim yeniden üyeliğin gelecek 3 yıl içinde gerçekleşmesini isterken, yüzde 8,4'ü bunun gelecek 10 yıl içinde olmasını destekledi. Yüzde 23 ise AB ile daha yakın bir ilişki kurulmasını istemediğini belirtti.

Ankette ayrıca İngiltere'nin AB ile ilişkilerini yakınlaştırmaya yönelik farklı seçeneklerin İşçi Partisi'nin oy oranını artırabileceği görüldü. Araştırmaya göre, AB ile daha yakın ilişkiler kurulmasını öngören senaryolarda İşçi Partisi'nin oy oranı 4,3 ila 7,4 puan arasında artabiliyor. Bu artışın büyük bölümünün Yeşiller ve Liberal Demokrat Parti seçmenlerinden gelebileceği belirtildi.

Büyük çoğunluk İngiliz sterlini korunmalı dedi

Araştırmada İngiliz seçmenlerin üçte ikisinden fazlası, ülkenin tercih yapmak zorunda kalması halinde AB ile ticaretin ABD veya Çin ile ticaretten daha önemli olduğunu söyledi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i İngiliz sterlininin korunmasını desteklerken, yüzde 53,4'ü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde kalınmasından yana olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, Brexit dönemindeki göç kontrolü ve egemenlik tartışmalarının kamuoyunda etkisini sürdürdüğü de ortaya çıktı.

Araştırmaya göre İngilizlerin yüzde 52,4'ü ülkenin 2016'da AB'den ayrılmasının yanlış olduğunu düşünürken, yüzde 29,7'si kararın doğru olduğunu belirtti. Brexit'in başarılı olup olmadığı sorusuna ise yüzde 54,9 "başarısızlık", yüzde 12,2 "başarı" yanıtını verdi.

The Guardian, sonuçların Başbakan Andy Burnham'ın İngiltere'nin AB ile gelecekteki ilişkisini yeniden değerlendirme çağrılarına destek sağlayabileceğini aktardı. Ancak bazı İşçi Partili siyasetçilerin, Brexit tartışmasının yeniden alevlenmesinin ülkedeki siyasi bölünmeleri artırmasından endişe ettiği belirtildi.