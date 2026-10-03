Yunanistan'ın güneyinde yağışlar 3 gündür sürüyor

Yunanistan'ın güney bölgelerinde etkisini üçüncü gününde de sürdüren aşırı yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Girit ve On İki Adalar başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerinde perşembe gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele neden olurken olumsuz hava koşullarının en çok hissedildiği bölge Girit Adası oldu.

Girit Adası'nda dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su basan yollarda araçlarıyla mahsur kalanlar ve evlerini su basan onlarca kişi itfaiyeden yardım istedi.

Sular altında kalan tarım arazilerinde ciddi hasar oluştu.

Girit Adası'ndaki Nikos Kazancakis Havalimanı'nda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayan çok sayıda uçak, diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Deniz ulaşımı durduruldu. Sel ve heyelan riskine karşı bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji verilerine göre Girit Adası ve On İki Adalar'da şiddetli yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Ege'de rüzgarın şiddeti 9 bofora kadar ulaşıyor. Ege'deki şiddetli rüzgar nedeniyle başkent Atina yakınlarındaki Pire, Lavrio ve Rafina limanlarında da deniz ulaşımı durduruldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü Girit Adası'nda bir kişi selde, cuma ise Rodos Adası'nda bir kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.