İletişim Başkanı Duran, TDT'nin 17. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyasının ortak tarih, dil ve kültür birikimini aynı gelecek idealinde buluşturan Türk Devletleri Teşkilatının 17. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarında ifadesini bulan ortaklık ruhunun, bugün Türk devletleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendiren, ortak meselelerde dayanışmayı ve eş güdümü geliştiren güçlü bir zemine dönüştüğünü belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ortak geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe birlikte yürüyen Türk dünyasının dayanışmasının daha da güçlenmesini, Türk Devletleri Teşkilatının bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve refaha katkısının artarak sürmesini diliyorum. 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü kutlu olsun."