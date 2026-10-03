Türkiye ile Fransa arasında savunma iş birliğinde kritik adım

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Fransa arasındaki askeri iş birliği faaliyetleri kapsamında üst düzey temaslarda bulunuldu.

Bu çerçevede Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Nezdinde Bakan Alice Rufo, Fransa Cumhurbaşkanı Askeri Özel Kalem Başkanı Orgeneral Vincent Giraud ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Guillaume Ollagnier ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, ikili savunma ve askeri ilişkilerin mevcut durumu ile stratejik diyalog süreçleri masaya yatırıldı. Taraflar, savunma sanayii ve askeri alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanları değerlendirirken, düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesinin önemini karşılıklı olarak teyit etti. Temasların en önemli çıktısı ise "Savunma İş Birliği Yol Haritası"nın imzalanması oldu. Bu adımın, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşıması ve stratejik diyaloğu kurumsal bir çerçeveye oturtması hedefleniyor.

Söz konusu imza, son dönemde Türkiye ve Fransa liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların, savunma alanında somut bir iş birliğine dönüştüğünü ortaya koydu. Yol Haritası ile iki ülkenin karşılıklı faydasına dayalı stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi ve bölgesel güvenlik konularında daha yakın bir diyalog mekanizmasının işletilmesi amaçlanıyor.