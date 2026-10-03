75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 714 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında ülke genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, 75 ildeki İl Emniyet Müdürlükleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

1945 ekip ve 4 bin 863 personel görev aldı

Adana'dan İstanbul'a, Van'dan Muğla'ya kadar ülkenin dört bir yanındaki illeri kapsayan operasyonlarda; 1945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

714 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, geri kalanların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonu gerçekleştiren polis teşkilatı, Narkotik Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.