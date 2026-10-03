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Gündem
TRT Haber 03.10.2026 09:23

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş, gözaltına alındı

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkan Vekili Murat güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş, gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediyesine yönelik, inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Murat Korkmaz, Halim Bal, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Gülsüm Aslan, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Ersin Yıldırım ve Leyla Terzi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekiplerce, soruşturma kapsamında inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, ⁠belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcılarının menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddiaları üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi.

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