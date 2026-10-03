MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar'ın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.