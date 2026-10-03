Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde resmi açılış heyecanı

Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm vizyonunun en önemli halkalarından biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi, bugün yapılacak resmi törenle hizmetini taçlandırıyor. Bölgenin sağlık altyapısına güç katan dev tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle resmen açılıyor.

Toplam 39 milyar liralık dev bir yatırımla hayata geçirilen hastane, modern teknolojik altyapısı ve geniş kapasitesiyle sadece Şanlıurfa’nın değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlıkta referans merkezi konumunda bulunuyor. Hafta başında hasta kabulüne başlayarak bölge halkına hizmet vermeye başlayan hastane, bugün gerçekleştirilecek resmi açılışla tam kapasiteyle faaliyetlerini sürdürecek.

Dev tesiste modern donanım

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alan tesis, sunduğu imkanlarla dikkati çekiyor. 2 bin yatak kapasitesine sahip hastanede, vatandaşlara en üst düzeyde sağlık hizmeti sunulabilmesi için tüm detaylar düşünüldü.

Hastanenin teknik kapasitesi arasında 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 65 ameliyathane ve 40 diyaliz yatağı bulunuyor.

Sağlık hizmetinde erişim kolaylaşacak

Şanlıurfa ve çevresindeki illerden gelen hastalara modern şartlarda tedavi imkanı sağlayan hastane, 546 yoğun bakım yatağı ile bölgedeki kritik hasta takibi kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından, tesisin bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltmesi hedefleniyor.

"Sağlık hizmetlerine erişimi artırmaya devam edeceğiz"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin güçlü teknolojik altyapısı, modern mimarisi ve geniş hizmet kapasitesiyle Şanlıurfa’nın ve bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlıyacağını belirtti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin açılışı bugün gerçekleştirilecek. 2.000 yatak kapasitesi, 546 yoğun bakım yatağı, 451 polikliniği ve 65 ameliyathanesiyle hizmet verecek hastane; kalp, organ nakli, inme, yanık, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve kemoterapi gibi özellikli sağlık hizmetlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

Yaklaşık 500 bin metrekare kapalı alana sahip, 1.101 sismik izolatörle inşa edilen Şanlıurfa Şehir Hastanesi; güçlü teknolojik altyapısı, modern mimarisi ve geniş hizmet kapasitesiyle Şanlıurfa’nın ve bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insanı merkeze alan sağlık yatırımlarımızla şehirlerimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini artırmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa’mıza ve ülkemize hayırlı olsun.