Az Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.10.2026 11:19

Bakanlık 9 ayda 17,3 milyar lira SED ödemesi yaptı

Ekonomik ve sosyal açıdan desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının aile ortamında yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla uygulanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında, ocak-eylül döneminde 17 milyar 306 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

Bakanlık 9 ayda 17,3 milyar lira SED ödemesi yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan, çeşitli nedenlerle koruma altına alınma riski bulunan çocukların, ailelerinin yanında, sosyal çevrelerinden kopmadan sağlıklı gelişimlerini sürdürmelerini destekliyor.

Bu kapsamda çocukların aile yanında sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesini esas alan SED hizmetiyle, ailelerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik güçlüklerin giderilmesine ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Çocukların ailelerinin yanında desteklenmesinin yanı sıra bakım tedbiri altında bulunan çocukların gerekli şartların oluşması durumunda yeniden aile ortamına dönmelerine imkan sağlanıyor.

Öte yandan, çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri ve sosyal çevreleriyle bağlarını koruyabilmeleri amacıyla psikososyal destek çalışmaları hayata geçiriliyor.

SED kapsamında yılın 9 ayında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 17 milyar 306 milyon lira ödeme yapıldı.

Bakanlık, SED hizmetinden yararlanan okul çağındaki çocukların eğitim süreçlerini takip ederek, akademik başarılarının yanı sıra sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını destekliyor.

Destekler, ailelere psikososyal ve ekonomik olmak üzere iki şekilde sunuluyor. Ekonomik destek, süreli veya geçici olarak nakdi şekilde sağlanıyor.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
İhracat eylül ayında rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
13:05
Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin konumunu daha da güçlendireceğiz
13:08
Axios: ABD'li yetkililer İran savaşı için Camp David'de toplandı
12:59
İhracatta eylülde zirve yine otomotivin
12:47
Yunanistan'ın güneyinde yağışlar 3 gündür sürüyor
12:18
İletişim Başkanı Duran, TDT'nin 17. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
FOTO FOKUS
Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde resmi açılış heyecanı
Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde resmi açılış heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ