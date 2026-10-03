T10X otomobil pazarındaki liderliğini sürdürüyor

"Türkiye'nin otomobili" vizyonuyla yola çıkan, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Togg, otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürüyor.

Geçen ay otomobil pazarındaki daralmaya rağmen Togg, model bazında toplam satışlarda zirvedeki yerini korudu. Togg T10X, toplam otomobil satışlarında ağustos ayındaki liderliğini eylülde de devam ettirdi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 azalarak 63 bin 736'ya geriledi. Bu dönemde Togg'un T10X modeli aylık satışlarda ilk sıraya yerleşirken, T10F modeli de dördüncü sırada yer aldı.

Togg T10X, geçen ay 4 bin 237 adet satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model olurken, Renault Boreal 3 bin 159 satışla ikinci sıraya yerleşti. Aynı dönemde 2 bin 726 adet satışla Renault Megane (sedan) üçüncü, Togg T10F 2 bin 455 satışla dördüncü ve 1993 adet satışla Renault Clio beşinci sırada konumlandı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde ise model bazında toplam satışlarda 33 bin 636 adetle Renault Clio ilk sırada yer aldı. Bu aracı, 22 bin 20 satışla Togg T10X izlerken, Renault Megane (sedan) modeli 21 bin 776 satışla toplam satışlarda üçüncü sıraya yerleşti.

Togg elektrikli otomobil pazarını ayakta tuttu

Geçen ay elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 23,7'ye yükseldi. Eylül ayındaki pazar daralmasına rağmen Togg T10X ve T10F satışlarındaki pozitif ivme dikkati çekti.

Elektrikli araç satışlarına bakıldığında Togg'un T10X ve T10F modellerinin ilk iki sırayı paylaştığı görüldü. T10X 4 bin 237 satışla ilk sırada yer alırken, T10F 2 bin 455 satışla ikinci sırada T10X'i izledi. Üçüncü sırada ise 1725 satışla Tesla Model Y yer aldı.

Eylül ayındaki toplam elektrikli otomobil satışları içerisinde Togg'un pazar payı yüzde 44 olarak gerçekleşirken, satılan her iki elektrikli araçtan yaklaşık birinin Togg olduğu görüldü. T10X geçen yılın eylül ayında 1061, T10F ise 1194 adet satılmıştı.

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde eylülde toplam pazarın yüzde 51,8'ini oluşturduğu, satışların 33 bin 39'a ulaştığı görüldü. Böylece geçen ay Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli veya hibrit araçlar oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde ise elektrikli ve hibrit otomobiller toplam satışlar içinde 326 bin 35 adetle yüzde 51,9 paya sahip oldu.

Bu dönemde elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındakilerin satışları yüzde 7,9 artarak pazarın yüzde 17'sini, 160 kilovat üstündekilerin satışları ise yüzde 59 azalarak pazarın yüzde 2,3'ünü oluşturdu.