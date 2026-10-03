Bakan Gürlek: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul hiçbir dosyanın karanlıkta kalmaması, hakikatin ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesi ile Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattık. Bu 7 dosyayla birlikte Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık." bilgisini verdi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 39 yıllık faili meçhul olan, 1987'de yaptığı evliliğin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in dosyasında, yeni ifadeler ve yer gösterme işlemleri sonucunda yapılan kazıda kemik kalıntılarına ulaşıldığını aktaran Gürlek, şüphelilerden Z.B'nin tutuklandığını, M.B. hakkında ev hapsi kararı verildiğini bildirdi.

Gürlek, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 21 yıllık faili meçhul olan, 8 Temmuz 2005'te görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyasında, eski ihbarlar, yeniden alınan ifadeler ve elde edilen delillerin birlikte değerlendirildiğini belirterek, cinayetin azmettirme ve iştirak halinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular üzerine Kırşehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 19 yıllık faili meçhul olan, 21 Eylül 2007'de Hevsel Bahçeleri'nde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında, yeni tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, Adli Tıp Kurumu değerlendirmeleri ile önceki ifadelerdeki çelişkilerin yeniden incelendiğini bildiren Gürlek, elde edilen yeni bulgular üzerine Diyarbakır ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Gürlek, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 14 yıllık faili meçhul olan, 2,5 yaşındayken 8 Mayıs 2012'de kaybolan ve cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un dosyasında, teknik çalışmalar ve yeniden alınan ifadeler sonucu 6 şüphelinin gözaltına alındığını, şüphelilerden baba A.B'nin tutuklandığını bildirdi.

Trabzon'da 12 yıllık faili meçhul olan, 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında yeni tanık beyanları ile daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırıldığını belirten Gürlek, "İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşılması üzerine gözaltına alınan E.A. ve A.B. tutuklandı." ifadesini kullandı.

Gürlek, Kilis'in Acar köyünde 12 yıllık faili meçhul olan, 15 Temmuz 2014'te bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyasında, yeni Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucunda daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırıldığını, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Kayseri'de 3 yıllık faili meçhul olan, 9 Ekim'de Kayseri Asri Mezarlığı'nda ölü bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup'un dosyasında, kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanlarının yeniden değerlendirildiğini, olayla bağlantısı tespit edilen M.C.D'nin tutuklandığı bilgisini veren Gürlek, şunları kaydetti:

"Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Soruşturmaları titizlikle yürüten Artvin-Şavşat, Yozgat, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Kilis ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Yozgat, Diyarbakır, Trabzon ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimize, Artvin-Şavşat, Eskişehir ve Kilis İl-İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."