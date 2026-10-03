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Dünya
AP 03.10.2026 15:01

Avustralya’da araç taraftarların arasına daldı: 10 yaralı

Avustralya’da maç öncesi araç taraftarlarının arasına daldı, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Avustralya’da araç taraftarların arasına daldı: 10 yaralı
[@AIJESNEWS]

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde, Newcastle Knights ragbi takımını uğurlamak için yolda toplanan taraftarların arasına bir araç daldı.

Kazada 10 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı.

Yaralılardan 5 yaşındaki bir kız çocuğu ile 67 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Diğer 8 yaralının durumunun ise stabil olduğu bildirildi. Bu kişiler arasında 5 yaşında başka bir kız çocuğu ile 2 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu aktarıldı.

Yeni Güney Galler polisi, aracı kullanan 18 yaşındaki erkeğin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, olayın terör bağlantılı olduğuna inanılmadığını belirtti.

Takım otobüsünü bekliyorlardı

Binlerce taraftar, hafta boyunca antrenman yapan Newcastle Knights takımına destek vermek için bir araya gelmişti. Cumartesi sabahı da büyük bir taraftar grubu, takımın pazar günü oynanacak ragbi ligi final maçı öncesinde otobüsle hareketini görmek için yolda toplandı.

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