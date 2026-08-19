"Teknofest Mavi Vatan 2026" yarın başlıyor

Milli Teknoloji Hamlesi bir kez daha rotasını denizlere çevirdi.

Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Tekonfest Mavi Vatan yarın kapılarını açıyor. 4 gün sürecek etkinlik, yerli savunma sanayiinin denizlerdeki caydırıcı gücünü sergileyecek.

Festivalin en dikkati çeken bölümü, Türk Donanması'nın vurucu unsurları olacak.

STM'nin ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ve TCG Burgazada korveti Gölcük'te demirleyecek. Ziyaretçiler ayrıca TCG Hızırreis ve TCG Sakarya denizaltılarını da yakından görme fırsatı bulacak. SAT ve SAS komandoları ise nefes kesen özel yetenek gösterileriyle alanda olacak.

Savunma devlerinden gövde gösterisi

Milli savunma devleri de en kritik sistemleriyle görücüye çıkacak.

MKE, milli deniz topu DENİZHAN, kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, akıllı dip mayını MALAMAN ve BALKIN karşı tedbir mühimmatını sergileyecek. HAVELSAN; BARKAN, BAHA, BOZBEY ve BULUT sistemlerinin yanı sıra yepyeni bir insansız deniz aracının ilk tanıtımını yapacak.

ASFAT, Türkiye’nin milli denizaltı projesi MİLDEN ile AS 4000 fırkateyninin modellerini ilk kez bu festivalde sergileyecek. ASELSAN, Çelik Kubbe unsurları, yeni deniz sistemlerinin tanıtımı ve tesis temel atma törenleri ile gövde gösterisi yapacak. Otonom Su Altı Araçları KILIÇ ve DERİNGÖZ ilk kez sahneye çıkacak. ROKETSAN da denizlere yönelik mühimmat ve roket sistemlerini ziyaretçilere sunacak.

Genç mühendisler su altında yarışacak

Genç mühendisler ise insansız su altı sistemleri ve su altı roket yarışmalarında kıyasıya mücadele edecek. Gölcük Tersanesi'nde yarın başlayacak bu büyük teknoloji şöleni, 23 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.