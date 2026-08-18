İletişim Başkanı Duran'dan Suriye’ye saldırı düzenleyen İsrail'e tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, Suriye’ye saldırı düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Duran paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’nin İdlip şehri kırsalındaki Ebu Zuhur Askerî Hava Üssü’ne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum.

Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye; bölgemizde barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişimin karşısında durmaya devam edecektir."