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Gündem
TRT Haber 18.08.2026 16:13

Bakan Çiftçi: Suç çetelerine nefes aldırmayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir" dedi.

Bakan Çiftçi: Suç çetelerine nefes aldırmayacağız

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu hedef alan yasa dışı yapılanmalara karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Milletin can ve mal güvenliğine kasteden hiçbir yapıya müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti;

Kim devletle boy ölçüşebilir ki, milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz omuza; sokaklarımızı zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden tamamen temizleyene kadar durmak, dinlenmek yok.

"Suçlulara asla geçit vermeyeceğiz"

Hukukun üstünlüğünden aldığımız güçle, ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımız gece gündüz demeden, sıfır tolerans prensibiyle devam ediyor. Milletimizin duası ve desteğiyle; ülkemizin her bir köşesinde tam bir güven ortamı tesis edene kadar mücadelemiz sürecek suçlulara asla geçit vermeyeceğiz. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, yasa dışı hiç bir yapılanma, devletimizin adaletinden ve milletimizin iradesinden kurtulamaz.

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İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi Suç Örgütü
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