Az Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 18.08.2026 16:03

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine feth-i kabir kararı verildi.

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.

Başsavcılık, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı kaydedildi.

 

ETİKETLER
Son Dakika Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Alptürk Enginyurt şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Trump: İran'la şu anda devam eden ya da planlanan bir müzakere yok
16:44
Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'da alıkoyduğu Filistinliyi alnına yazdığı numarayla işaretledi
16:18
Türkiye "güç sıralamasında" zirvede
16:17
Bakan Çiftçi: Suç çetelerine nefes aldırmayacağız
15:58
TEKNOFEST Mavi Vatan öncesi İzmit Körfezi'nde gövde gösterisi
15:51
Alptürk Enginyurt şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Ankara'da arıcılar çiçek balı hasadı yapıyor
Ankara'da arıcılar çiçek balı hasadı yapıyor
FOTO FOKUS
Konya'daki feci kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi savruldu
Konya'daki feci kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ