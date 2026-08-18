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TRT Haber 18.08.2026 14:52

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımıza saldırıların sebebi kararlı duruşudur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan söylemlerine ilişkin, "Bu şebeke İsrail’in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı 'insanlık ittifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır" dedi.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımıza saldırıların sebebi kararlı duruşudur
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, katil Netanyahu liderliğindeki yönetimin tüm bölge için kaos ve katliamdan başka bir anlam taşımadığını ifade etti.

İsrail yönetiminin iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti;

Netanyahu’nun “soykırım şebekesi” tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka birşey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail’in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı “insanlık ittifakı”nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini “insani değerler” adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir. 

"Suriye'nin iç barışına saldırıyorlar"

Netanyahu şebekesinin Gazze’deki soykırımı, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan’ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye’ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır. Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye’yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye’nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır.

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Ömer Çelik İsrail'in Gazze Soykırımı
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