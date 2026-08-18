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Gündem
AA 18.08.2026 12:41

Hazine ve Maliye Bakanlığı “köklü değişiklik” iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı “köklü değişiklik” iddialarını yalanladı

Bakanlık, bir gazetede yayımlanan "Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haberde, "Bakanlığa yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarına" dayandırılan birtakım iddialara "kulis" adı altında yer verildiği aktarılan açıklamada, haberin dezenformasyona dönüştürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Bankası
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