Bakan Kurum sosyal konutlarına yerleşen Başar çiftinin görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği illerde bir yandan afet konutlarını tamamlarken bir yandan da sosyal konutların inşasına devam etti.

Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 1.160 sosyal konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Meryem-Enes Başar çifti de İlk Evim - 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında evine kavuşan ailelerden biri oldu.

"Her yuvada devletimize olan güven var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başar çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ev sahibi Enes Başar’ın “Devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, “Anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var” dedi.

Enes Başar, 2024 yılının Kasım ayında anahtarını teslim aldıklarını ve 1 ay sonra evine yerleştiklerini belirtti:

"2022'de 250 Bin Sosyal Konut Projesi vardı. Başvuru yaptık. Ondan sonra kurada ismimiz çıktı. 2023 Şubat ayında deprem oldu. Depremden sonra hem sosyal konut hem deprem konutu aynı anda yükselmeye başladı ve teslimatlar başladı. Ben öyle bir şey beklemiyordum. ‘Öncelikle depremzedelerin evini verirler’ dedim ama uzatmayacaklarını biliyordum. Çok şükür teslim ettiler. 2024 Kasım ayında anahtar teslimimi aldım. Aralık ayında da yerleştim. Devlet her zaman yanımızdaydı. Sağ olsun devlet 11 ili kaldırdı. Herkesi ev sahibi yaptı. Rabbim devletimize zeval vermesin."

“Devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük”

Evlerinden memnun olduklarını söyleyen Başar, “Lavabosu, kileri, banyosu, duşa kabini gayet iyi. Oturumu gayet süper. İki çocuk, Allah nasip ederse üçüncü çocuk da yolda. Rahatlıkla bize yeter. ‘Sabırlı olun, devletimiz güçlü. Sabırla bekleyelim’ derdim. Çünkü devletimiz bir tarafta hafriyatı kaldırıyor, bir tarafta yıkım yapıyordu, bir tarafta konutları kaldırıyordu. Yaptı, teslim etti. Devletimiz ve milletimiz iyi bir sınav verdi. Malatya'da, deprem bölgesinde devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük ve yaşadık. Bize ev yapıp gitmediler. Bize yaşam alanlarımızı yaptılar. Ondan sonra okullarımızı, camilerimizi yaptı. Deprem korkusu çok şükür bitti. Ben bu evlere güveniyorum. Gönül rahatlığıyla da yatıyorum" ifadelerini kullandı.

Enes Başar’ın eşi Meryem Başar ise evlerinin beklediklerinden çok daha çabuk bittiğini ve hayallerinden daha güzel olduğunu anlattı:

"Araya deprem girdi. ‘Çok uzun sürer, yapılmaz’ dediler. Söylentiler vardı ama çabuk verildi. Yani tamamen yalan. Biz de bu kadar hızlı beklemiyorduk. Çok büyük işler yaptılar. Beklediğimizden daha çabuk oldu. Devletin büyüklüğünü burada gördük. Deprem konutları önce verildi tabii. Ondan sonra bizimkiler verildi. İlk öncelik onlaraydı. Bizimki de hemen onlardan sonra verildi. Yan tarafımızda hemen park var. Çocukları akşamüzeri serinlikte çıkarırım. Oynarlar. Çocuklar için oyun alanı geniş. Basketbol sahası var. Her şeyi düşünmüşler. İhtiyacımız olan her şey var. Fırınımız yapıldı, kasabımız var. Otobüs geçiyor. Tamamen kullanışlı hale geldi. Hayallerimden daha güzel oldu ev. Artık kendi evin. Kiracı da değilsin, ev sahibisin. Artık sana ait."