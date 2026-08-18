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TRT Haber 18.08.2026 11:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerleştirme sonuçlarının ardından yeni bir döneme adım atan öğrencilere ve eğitim camiasına başarı dileklerini iletti.

Paylaşımında, yerleşen adayların sevincine ortak olan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum.

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