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Ekonomi
AA 03.10.2026 19:12

SPK, kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin uygulamanın süresini uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin 30 Ekim seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

SPK, kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin uygulamanın süresini uzattı

SPK bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla daha önce alınan tedbirin uygulama süresi uzatıldı.

Bu kapsamda, Kurulun 17 Eylül'de aldığı kararla getirilen "kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın" 30 Ekim seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verildi.

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