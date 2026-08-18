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Gündem
TRT Haber 18.08.2026 17:27

Türkiye'den, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Suriye'nin İdlip kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarına tepki göstererek, uluslararası toplumu bu saldırganlığa karşı kararlı bir tutum sergilemeye çağırdı.

Türkiye'den, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sert tepki
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün sabaha karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi;

Suriye’nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne bugün (18 Ağustos) sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir.

İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz.

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